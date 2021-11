Les travaux de la première session du comité bilatéral frontalier algéro-mauritanien ont débuté lundi à Alger, sous la co-présidence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et son homologue mauritanien, Mohamed Salem Ould Merzoug.

Ont pris part à cette réunion de deux jours les walis d'Adrar et de Tindouf et le wali de Tris Zemour (Mauritanie), ainsi que des représentants ministériels et des services de sécurité deux pays. La tenue de la première session de ce comité intervient après un long processus de relations historiques qui ont connu dernièrement plus de dynamique, selon le ministère de l'Intérieur.

Cette dynamique, affirme-t-on de même source, est à même de donner une nouvelle orientation à la coopération bilatérale et permettre d'ouvrir des perspectives prometteuses de développement dans l'intérêt des deux peuples frères.

Comprenant des régions de compétence, en l'occurrence la wilaya de Tiris Zemmour (Mauritanie) et celle de Tindouf (Algérie), le comité bilatéral a pour mission, le renforcement des opportunités d'investissement, la réalisation des projets de partenariat communs dans les secteurs prioritaires au niveau des zones frontalières communes, la promotion et l'intensification des échanges économiques, commerciaux, culturels et sportifs, en sus du désenclavement des populations de ces zones frontalières.

Les travaux du comité bilatéral frontalier qui se poursuivront à huis clos, aboutiront à des recommandations opérationnelles qui constitueront un plan de travail concernant tous les secteurs.