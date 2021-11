Les dépouilles des trois ressortissants algériens victimes de l'agression des forces d’occupation marocaines sur l’axe routier Ouargla-Nouakchott, ont été transférées dimanche vers les wilayas de Laghouat et Ouargla, où elles ont été inhumées, dans une atmosphère de recueillement lourde d’émotions.

Evacués ce matin depuis l’hôpital mixte "Si El-Haouès" à Tindouf, via l’aéroport "commandant Farradj" de la même ville, les corps ont été accueillis au niveau des aéroports de Laghouat et d’Ouargla, avant d’être transportés vers leurs lieux de résidence, Ain-Madhi et Aflou (Laghouat) et Béni-Thour (Ouargla).

La dépouille de Hmida Boumédiène a été acheminée vers Ain-Madhi et celle de Brahim Arbaoui vers Aflou (70 et 100 km respectivement de Laghouat) pour leur inhumation.

Une foule nombreuse est venue assister à l’enterrement et accompagner ces chouhada à leur dernière demeure, en présence des parents et proches ainsi que des autorités locales civiles et militaires.

Le corps de la troisième victime, Ahmed Chtem, a été lui acheminé vers la wilaya d’Ouargla et a été inhumé au cimetière de Béni-Thour.

Dans son oraison funèbre, le directeur des Affaires religieuses et des Wakfs d’Ouargla, Mohamed Hassani, a indiqué que "nous comptons aujourd’hui de nouveaux martyrs, victimes d’une agression traitre et criminelle, et qui viennent s’ajouter à la déjà longue liste des Chouhada de l’Algérie".

Les trois ressortissants algériens avaient été assassinés dans le bombardement barbare de leurs camions, alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla.

L’agression a été perpétrée alors que les Algériens célébraient le 67ème anniversaire de la Glorieuse révolution du 1er novembre 1954.