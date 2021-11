Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a procédé dimanche à Alger à l'installation du Conseil national des programmes (CNP), une instance nationale compétente pour émettre des avis et faire des propositions sur toute question relative aux programmes éducatifs.

Dans son allocution, le ministre a souligné que "ce Conseil est d'une grande importance pour la mise en œuvre de la politique nationale éducative, dans la continuité du processus et de la mission éducative qu'il a entreprise lorsqu'il était un Comité national des programmes", ajoutant que le CNP devrait "émettre des avis et faire des propositions, sur toute questions relatives aux programmes, à partir de leur conception, et leur élaboration jusqu'à leur évaluation".

Le Conseil est également chargé -ajoute le ministre- "de contribuer à la mise en œuvre des programmes et de leur suivi sur le terrain, outre toutes les questions en relation avec les horaires et aux moyens pédagogiques et veiller à ce que les préoccupations pédagogiques intéressant les hautes autorités du pays se concrétise nt sur le terrain".

Le ministre a également appelé les membres du conseil à "consacrer la numérisation, soutenir l'orientation scientifique et technologique dans les nouveaux programmes, établir l'éducation sur des fondements sociaux nationaux et sur les valeurs de citoyenneté, et adapter les compétences des élèves aux normes internationales".

En tant qu'"instance nationale spécialisée pour émettre les avis et les propositions au ministre sur toute question liée aux programmes, curricula, horaires et moyens pédagogiques", le Conseil a pour mission la proposition de la conception générale de l'enseignement et l'élaboration des objectifs généraux de l'enseignement à partir des finalités de l'éducation.

Il est également chargé de la "définition des profils de la formation du personnel d'enseignement par l'exploitation des observations, avis et recommandations émis par le Conseil national d'éducation et de formation (CNEF) et l'Observatoire national d'éducation et de formation (ONEF), relatifs aux programmes, moyens didactiques et équipements scientifiques et pédagogiques.

Présidé par le professeur Loucif Abdellah, cadre formateur au ministère, le Conseil est composé de deux (02) responsables de l'administration centrale de la tutelle en charge de l'enseignement, de l'inspecteur général de l 'éducation nationale, de deux (02) praticiens dans le domaine de la pédagogie, du directeur général de l'Institut national de recherche en éducation (INRE), du directeur de l'ONEF, du président du CNEF, des présidents des groupes spécialisés, de cinq (5) membres parmi les universitaires dans les domaines pédagogiques (langues, sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales, sciences exactes et expérimentales, technologie, arts et éducation physique et sportive), et des experts relevant des institutions.

Il compte également des experts du Conseil supérieur de la langue arabe (CSLA), du Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), du Haut Conseil islamique (HCI), du Centre national d'études et de recherche sur le mouvement national et la Révolution du 1er Novembre 1954.