Cinq communes dans la wilaya d'Ain Témouchent verront à partir de mardi prochain une suspension de l’alimentation en eau potable pour la réparation d’une panne au niveau de la conduite principale, a annoncé, dimanche, la directrice de l’unité de wilaya de l’Algérienne des eaux (ADE), Nacéra Ziani.

Cette coupure de trois jours concernera les communes de Hassi El Ghella, Ain Larbaa, Oued Sabah, Sidi Boumediène, Tamazoura et des cités de la commune d’El Malah, a précisé Mme Ziani.

L’ADE a enregistré, à Ain Témouchent, deux fuites d’eau au niveau de la conduite principale d’adduction de la station de dessalement de l’eau de mer de "Chatt El Hillal" dont les lieux ont été localisés à El Malah et Hassi El Ghella, a-t-on rappelé.

La Société de l’eau et d’assainissement d’Oran (SEOR) a programmé pour mardi prochain leur réparation et la reprise de l’alimentation en eau potable est prévue à la fin de la semaine en cours, a fait savoir la même responsable. L’ADE adoptera, en collaboration avec les communes concernées et les services de la protection civile, l'approvisionnement de la population à travers des camions citernes durant la période de suspension, a-t-on rassuré.

D’autre part, les communes de Hammam Bouhadjar et d'El Amria et des quartiers d’El Malah enregistreront une perturbation partielle en alimentation en eau potable à travers un changement du programme d’alimentation quotidien durant la période de maintenance de la conduite principale, a-t-on encore indiqué.