Un inversement du flux gazier, pour acheminer du gaz algérien exporté vers l'Espage via le GME marocain, serait une option très désavantageuse pour le Maroc, estiment des experts.

Une telle démarche, au regard de la "clause de destination" contenue dans les contrats gaziers à long terme, du moins pour ce qui est des contrats de SONATRACH avec ses clients, exige de ces derniers d'avoir l'accord préalable du fournisseur pour réexporter le gaz qu'il leur fournit.

En cas où le fournisseur accepte, le client sera alors appelé à partager le bénéfice réalisé sur cette transaction (exportation du gaz importé) avec l'exportateur initial.

Un pays comme l’Espagne, par exemple, préfèrerait sans doute, en cas où il opterait pour un tel choix, revendre le gaz importé, non pas par gazoduc, avec un contrat à terme, mais sur le marché SPOT dont les prix se sont multipliés par 6 depuis le début de l'année.

Ainsi, outre la complication et le manque de profitabilité d'une telle option pour ledit client, inverser le flux gazier d'un gazoduc demande de l'investissement et du temps. "Techniquement, cette inversi on est faisable. Mais cette opération a un cout et nécessite plusieurs modifications sur les installations. Il faudrait aussi du temps pour la réaliser.

Le coût du gaz serait très cher pour le Maroc", souligne à l'APS l'expert énergétique Mahmah Bouziane. Une telle alternative ne peut se faire, selon lui, "qu'avec le GNL importé à des prix plus chers que le GN, sans oublier les frais de transport.

Il faudrait aussi installer des unités en Espagne pour pouvoir reconvertir le GNL en gaz naturel pour l'acheminer via le GME".

Les éléments de langage déployés autour de l’inversion du flux gazier, de l’Espagne vers le Maroc, "étonnent un spécialiste!", dira à son tour l'expert pétrolier, Mourad Preure, en réponse à des médias marocains rapportant que leur pays allait inverser le flux des exportations algériennes vers l’Espagne en utilisant le GME qui acheminait, jusqu'au 31 octobre dernier, du gaz algérien vers l'Espagne, en transitant par le Maroc.

Le contrat GME, reliant l'Algérie à l'Espagne et au Portugal depuis 25 ans et l'Algérie au Maroc depuis 10 ans, n'a pas été renouvelé après son arrivée à échéance fin octobre.

Pour M. Preure, "il est normal que dans une situation de crise grave qu’il a provoquée, le Maroc déploie une communication tous azimuts, pas toujours éthique, pour amoindrir le choc, rassurer sa population et soigner tant soit peu son image sérieusement affectée".

L'Algérie a toujours été un partenaire fiable, même pendant la décennie noire

Revenant, encore une fois, sur les capacités de l'Algérie à assurer les livraisons gazières via Medgaz et via les méthaniers (pour le GNL), l'expert est catégorique: " il n’y a aucun doute quant à la capacité de l’Algérie d’honorer ses engagements contractuels avec l’Espagne''.

"Même durant la décennie noire, et avec les risques terroristes, les clients de l'Algérie ont été rassurés et ont investi avec elle dans le secteur des hydrocarbures", a-t-il argumenté. Et d'ajouter: " Il n’y a jamais eu de rupture d’approvisionnement de nos clients gaziers. Ils nous reconnaissent d'ailleurs cette performance". Par contre, et vu la crise grave avec le Maroc, le risque de voir le flux gazier vers l’Espagne s’interrompre aurait été sérieusement posé si le contrat GME, transitant par le voisin hostile, avait été renouvelé, a-t-il soutenu.

Il donne comme expert le cas de la Russie qui avait connu le même problème avec un pays de transit, l’Ukraine.

"La vérité est que les pays de transit sont toujours une incertitude forte pour les producteurs de gaz qui déploient tous les moyens pour s’en affranchir. Nous vivons le cas pr ésentement", regrette-t-il.