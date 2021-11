Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a affirmé, dimanche à Alger, que les délais de réalisation des nouveaux programmes d'habitat se réduiront grâce à l'autosuffisance atteinte en matière de matériels de construction.

Dans une conférence de presse en marge du 23ème Salon international du bâtiment et des matériaux de construction (Batimatec), le ministre a indiqué que "l'Algérie a réussi à atteindre l'autosuffisance en matière de matériaux de construction, et la cadence de réalisation des programmes de logement 2022 serait plus élevée".

Les entreprises des matériaux de construction ont réussi à développer leurs potentialités et produisent à présent divers matériels de qualité, ce qui permettra de réaliser des projets d'habitat "de bonne qualité et en un temps record", a-t-il souligné.

Faisant savoir que les constructions en cours de réalisation sont montées par des matériels algériens à 100%, M. Belaribi a tenu à rappeler que certaines entreprises exerçaient l'exportation de leur excédent, notamment le ciment, la céramique et le fer, suite notamment aux facilitations édictées par l'Etat au profit des opérateurs qui ont souhaité s'imposer sur les marchés africains et européens.

Concernant le Salon Batimatec, il a indiqué que le retour de cet événement économique après l'absence imposée par la pandémie du coronavirus, serait une opportunité pour les entreprises nationales de faire connaître les produits algériens et rechercher les voies et moyens de partenariat avec les entreprises étrangères.

M. Belaribi a supervisé le lancement officiel de l'exposition, en compagnie des ministres de l'Industrie, du Commerce, des Travaux publics, des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, en présence du ministre délégué chargé de l'Economie de la Connaissance et des Start-up, en l'occurrence MM. Ahmed Zeghdar, Kamel Rezig, Kamel Nasri, Karim Hasni et Yacine El-Mahdi Walid.