Treize millions de doses de vaccin contre la Covid-19 sont mis à la disposition des citoyens qui ne sont pas encore vaccinés, a déclaré mercredi à Médéa le ministre de la Santé Abderahmane Benbouzid, jugeant "excessive" les appréhensions des citoyens vis-à-vis de l’efficacité de la vaccination.

M.Benbouzid a estimé que "certaines appréhensions et craintes quant à l’efficacité ou la nécessité de se vacciner contre la Covid-19, sont compréhensives, mais la réalité nous démontre que moins on vaccine, plus le risque de contamination augmente", d’où l’intérêt, a-t-il expliqué, "de vacciner en masse afin d’endiguer la propagation du virus et réduire les effets d’une nouvelle vague".

Le ministre a déploré, dans ce contexte, le "recul" du nombre de vaccination au cours des dernières semaines, après la "bonne performance" enregistrée, depuis le début de la campagne de vaccination, avec un total de six millions de personnes vaccinées à l’échelle nationale. Autre fait "aggravant" souligné par le ministre, l’abandon par les citoyens du port du masque et le non-respect des mesures barrière, faisant craindre, selon le premier responsable du secteur de la Santé, une "résurgence" de la pandémie, dans le cas où la vaccination ne connaîtrait pas un nouveau démarrage.

Le ministre a renouvelé son appel aux citoyens non vaccinés à se rapprocher des structures mises en place pour se faire vacciner et éviter une "dégradation" de la situation sanitaire, d’autant que le risque "reste entier et une nouvelle vague n’est pas à écarter, au vu du comportement observé dans la rue", a-t-il averti.