Les journaux édités à l’Est du pays ont rapporté, dans leur livraison de dimanche, que la mise en garde contre les dangers auxquels l’Algérie est confrontée domine les discours des responsables de partis politiques durant les premiers jours de la campagne électorale pour les locales, prévues le 27 novembre courant.

Dans ce contexte, le quotidien ‘’En-nasr’’ a titré en page 5, ‘’La souveraineté nationale et l'élargissement des pouvoirs des élus, thèmes des discours de la campagne électorale’’, relevant que le discours électoral des partis politiques participant aux prochaines élections n’a cessé d'alerter sur les menaces qui pèsent sur l'Algérie en tant que pays pivot dans la région et sur l'importance de la cohésion du front social, de la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale.

Le même quotidien a ajouté que le discours des candidats aux prochaines locales n'a pas non plus négligé les dossiers liés au développement local et à l'élargissement des pouvoirs des élus.

De son côté, le quotidien d’expression française ‘’Le Quotidien de Constantine’’ a relayé les déplacements hier, samedi, de responsables de partis politiques dans les wilayas de l'Est du pays, pour parler de la gouvernance locale, notamment le président du Front El Moustakbel, Abdelaziz Belaid, qui a appelé depuis Mila au ‘’changement des mentalités et des comportements pour avancer sur la bonne voie et parvenir à un changement qui ne peut se faire par décret ou par décision politique’’.

Il a également appelé ses candidats, s'ils sont élus, à "la créativité dans la gestion et à répondre aux préoccupations des différents segments de la société", souligne la même publication qui a rapporté les déclarations du secrétaire général du Rassemblement national démocratique ((RND), Tayeb Zitouni, affirmant depuis El Tarf que ‘’la population est appelée à participer massivement au prochain rendez-vous électoral pour exprimer son soutien aux dirigeants du pays face aux dangers géopolitiques qui entourent le pays’’.

"L’Est Républicain", quotidien d’expression française édité à Annaba, a relevé le début ‘’timide’’ de la campagne électorale pour les prochaines locales, quant à ‘’Akher Saa’’, quotidien publié également à Annaba, a rapporté en page 2 que les candidats aux prochaines élections qui ont dénoncé la bureaucratie administrative au sujet des décisions liées au développement, ont plaidé dans leurs discours po r la révision du Code communal et de wilaya.