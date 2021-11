Les prix de la pomme de terre ont "considérablement" reculé pour s'établir entre 60 et 90 dinars le kilogramme (DA/Kg) sur les marchés de gros à travers le territoire national, a indiqué un communiqué du ministère de l'Agriculture et du développement rural.

"72 heures après l'approvisionnement des marchés en pomme de terre, décidé par le ministère dans le cadre du Système de régulation des produits agricoles de large consommation (SYRPALAC), les prix ont baissé vendredi de plus de 40 DA/Kg sur les différents marchés de gros du territoire national", a précisé la même source.

Ainsi, la pomme de terre d'El-Oued, de Mostaganem et de Mascara est désormais cédée entre 60 et 90 DA/Kg sur les marchés de gros de l'est, du centre et de l'ouest du pays, a ajouté le communiqué. Le tubercule est vendu entre 70 et 90 DA/Kg sur le marché de gros de Chalghoum Laïd (Mila), entre 60 et 85 DA/Kg à Khemis El-Khechna (Boumerdes) et entre 50 et 60 DA/Kg à Tighennif (Mascara), a poursuivi la même source. Au marché communal de Bach Djerrah (Alger), la pomme de terre était cédée vendredi à 90 DA/Kg contre 13 0 DA/Kg jeudi.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a lancé, mercredi, la vente de la pomme de terre déstockée, au titre du dispositif SYRPALAC, directement aux consommateurs à 50 DA le kilogramme à travers 120 points de vente à l'échelle nationale, dont 45 à Alger.