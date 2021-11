Un premier quota de 200 quintaux (Qx) de pommes de terre a été réceptionné par la wilaya de Tizi-Ouzou dans une démarche visant à faire baisser les prix de ce tubercule, a-t-on appris samedi, du directeur local des services agricoles (DSA) Djamel Sersoub.

Ce premier quota, a-t-il indiqué, a été acheminé à partir de la wilaya de Bouira, relevant que les opérateurs de la wilaya de Tizi-Ouzou n'avaient pas stocké de pomme de terre durant la saison agricole précédente.

"Le Complexe frigorifique de Draâ Ben Khedda, spécialisé dans le stockage de l’ail et qui stocke parfois de la pomme de terre, n’a pas emmagasiné ce dernier produit, les deux autres opérateurs sont plutôt spécialisés dans la pomme de terre de semence", a-t-il expliqué.

Ce premier arrivage a été vendu directement au citoyen au prix de 50 DA le kilogramme, au moment où sur le marché et dans les magasins de fruits et légumes, le tubercule, d’ailleurs largement boudé par la population locale qui s’est tournée vers les légumes secs et les légumes frais de saison pour composer ses menus, s’affiche entre 100 et 130 DA le kilo.

Un autre arrivage est prévu demain dimanche, toujours à partir de la wilaya de Bouira, a fait savoir M. Sersoub qui a rappelé que ces opérations sont menées dans le cadre d’un plan national lancé par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, inscrit au titre du système de régulation des produits agricoles de large consommation (SYRPALAC).