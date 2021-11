Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé, samedi à Alger, qu'il a été procédé au titre de deux années 2022-2023 à la mise en place d'un programme " riche" , en vue de participer à plus de 50 expositions internationales, ajoutant que "la part du lion sera pour les marchés africains".

M. Rezig a indiqué, dans son allocution d'ouverture de la 1e édition d'Algeria Investement Conference (Conférence d'Algérie sur l'investissement), que le programme des participations, mis en place par ses services ministériels, s'inscrit dans le cadre de "la consolidation de la place stratégique de l'Algérie, en vue de l'ériger en la porte de l'Afrique pour le partenariat et le développement socio-économique avec les différents partenaires et les ensembles régionaux et internationaux".

Dans ce contexte, le ministre a mis en exergue la participation prévue des opérateurs algériens dans les différentes expositions et manifestations qui seront organisées en Algérie et en Afrique, en vue de promouvoir les produits nationaux, dont la Foire de la production algérienne (FPA) au mois de décembre et la manifestation "Assihar" à Tamanrasset, ainsi que deux foires au Sénégal et en Afrique du Sud.

M. Rezig a également indiqué que dans le cadre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il a été procédé à la création du fichier des productions nationales qui renferme plus de 10.200 opérateurs et 388.000 produits nationaux.

Ainsi, le ministre a précisé que cette base de données " sera mise à la disposition de tous les opérateurs", ajoutant qu'à travers cette base, "les importations seront rationalisées et les opérateurs pourront acquérir les productions localement au lieu de les importer".

Selon M. Rezig, cette base de donnée vise à fournir " un regard clair et minutieux des capacités productives nationales", au profit des acteurs algériens chargés de la diplomatie économique.