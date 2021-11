La Chine a envoyé vendredi un nouveau satellite de sciences de la Terre dans l'espace depuis le Centre de lancement de satellites de Taiyuan, dans la province du Shanxi (nord), a rapporté Chine nouvelle. Le satellite, nommé Guangmu, a été lancé par une fusée porteuse Longue Marche-6 et est entré dans l'orbite prévue, selon Chine nouvelle.

Il s'agit de la 395e mission de vol de la série des fusées Longue Marche, selon le centre de lancement. Développé par l'Académie chinoise des sciences, le satellite (SDGSAT-1) est le premier satellite de sciences spatiales dédié au Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations unies.

Le satellite, équipé de trois charges optiques, est en mesure de fournir des données d'observation de l'espace pour la surveillance, l'évaluation et l'étude des interactions entre l'homme et la nature et le développement durable, selon l'Académie.