Le sélectionneur de l'équipe algérienne de football, Djamel Belmadi, s'est dit grandement réjoui de voir enfin les supporters algériens revenir dans les gradins, à l'occasion du match Algérie-Burkina Faso, prévu le mardi 16 novembre 2021 au stade Mustapha Tchaker de Blida (17h00), pour le compte de la 6ème et dernière journée du groupe A des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.

"Le retour de notre public au stade de Tchaker, à l'occasion du match décisif face au Burkina Faso, me réjouis bien évidemment. Nous avons toujours œuvré pour ça. Nous remercions les pouvoirs publics et tous les acteurs qui ont contribué en répondant favorable à quelque chose qu'on a toujours souhaité", a indiqué Belmadi dimanche, lors de la conférence de presse au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, consacrée à la préparation de la sélection algérienne pour le match du vendredi prochain au Caire, contre Djibouti, pour le compte de la cinquième journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Néanmoins, le coach national souhaite que tout se passe bien, lors de la rencontre décisive contre le Burkina Faso, lançant un appel aux supporteurs qui vont prendre place sur les gradins du stade de Mustapha Tchaker, pour "être bon élève". "Il faut respecter les équipes devant lesquelles on va jouer. Il faut que ça se passe, vraiment, bien.

Ca nous faisait très mal de les voir empêchés d'entrer au stade pour soutenir leur équipe, à cause évidemment de la situation sanitaire (Covid-19). Franchement, leur présence c'est plus que du soutien. Le fait de les voir près de nous et de prendre de la joie, en encourageant les joueurs et les booster, nous rend heureux et nous donne de la joie de continuer de les procurer des émotions agréables et profondes", a-t-il dit.

Rappelant que suite aux décisions des autorités publiques, notamment les instructions de Monsieur le Premier Ministre, portant réouverture des enceintes sportives au public et sur demande de la Fédération algérienne de football (FAF), sur la base de l’accord des autorités sanitaires algériennes, la Confédération africaine de football (CAF) a donné son accord pour la présence de 14.000 spectateurs pour le match Algérie-Burkina Faso.

La CAF a décidé, entre outre, de mettre en place une nouvelle procédure pour permettre la présence du public dans toutes les compétitions. En conséquence, toute association membre souhaita nt admettre des spectateurs dans les stades lors de ses matchs à domicile devra respecter certaines conditions exigées par la FIFA/CAF et auxquelles a satisfait la FAF avec l’accompagnement des autorités algériennes.

"Dans les prochains jours, la FAF portera à la connaissance du grand public les procédures nécessaires pour l’acquisition des billets d’entrée au stade dans le cadre d’un dispositif adapté aux exigences de l’autorité sanitaire", conclut la même source.