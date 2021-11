Trois accords dans les domaines de l'Education, de la Justice et de la sauvegarde du patrimoine culturel ont été signés par l'Algérie et l'Italie lors d'une cérémonie présidée samedi à Alger par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et son homologue italien, M. Sergio Mattarella, en visite d'Etat en Algérie.

Il s'agit d'un accord d'ouverture d'une école internationale italienne à Alger, signé, côté algérien, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, et, côté italien, par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Luigi Di Maio.

Un protocole de jumelage entre les Ecoles supérieures de la magistrature d'Algérie et d'Italie a été également signé lors de cette cérémonie par le directeur général de l'Ecole supérieure de la magistrature, Abdelkrim Djadi, et par le président de l'Ecole supérieure italienne de la magistrature, Giorgio Latanzi.

Un accord-cadre a été, enfin, signé entre l'Ecole nationale supérieure de sauvegarde du patrimoine culturel et sa restauration de Tipasa (Alger) et l'Institut central de la restauration de Rome (Italie), respectivement par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sauvegarde du patrimoine culturel et sa restauration, Mohamed Cherif Hamza, et la directrice de l'Institut central de la restauration, Alexandra Marino.

Ces accords ont été signés à l'issue d'un entretien, en tête à tête, entre le président Tebboune et son homologue italien, élargi aux membres des délégations des deux pays.

Le président italien, qui effectue une visite d'Etat de deux jours en Algérie, est arrivé plutôt dans la matinée à Alger à la tête d'une importante délégation.

Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene par le président Tebboune.