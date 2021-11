Le Général de corps d'Armée, Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, a présidé, jeudi, la cérémonie d'inauguration du Cercle des Prestations Médico-sociales à Bouchaoui, Alger, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre du suivi et de l'inspection de différents projets d'infrastructures de l'Armée nationale populaire, Monsieur le Général de corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'état-major de l'ANP, a présidé cet après-midi jeudi 4 novembre 2021, la cérémonie d'inauguration du Cercle des Prestations Médico-sociales à Bouchaoui en 1ère Région militaire et ce, en présence du Secrétaire général du Ministère de la Défense nationale, des Commandants de Forces, du Commandant de la 1ère Région militaire, le Contrôleur général de l'Armée et des Directeurs Centraux du MDN et de l'Etat-Major de l'ANP", précise la même source.

A l'entame, le Général de corps d'Armée a suivi un exposé exhaustif, présenté par le Directeur du Service social du MDN, sur cet "établissement hôtelier d'une superficie estimée à plus de quatorze mille M2, avec une capacité d'accueil de (124) lits, outre des annexes offrant des prestations modernes et des aires de sport et de loisirs", souligne le communiqué.

Le Chef d'état-major de l'ANP a, par la suite, inspecté les différentes structures dont dispose cette importante infrastructure, qui s'ajoute à "l'ensemble des réalisations de qualité qui viennent renforcer l'ANP dans le domaine de la prise en charge médico-sociale de ses personnels et de leurs ayants-droit".

A la fin de la cérémonie, M. Chanegriha a donné des instructions et des orientations aux cadres et personnels de cette structure médico-sociale, portant dans son ensemble sur "la nécessité de préserver cet acquis et de déployer tous les efforts pour assurer la meilleure prise en charge aux personnels militaires, notamment la catégorie des invalides et des blessés dans le cadre de la lutte antiterroriste", conclut le communiqué.