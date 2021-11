Des quotidiens nationaux ont qualifié de "timide", dans leurs éditions du samedi, l'amorce de la campagne électorale dans la perspective des élections locales du 27 novembre pour le renouvellement des Assemblées communales populaires (APC) et Assemblées populaires de wilaya (APW).

Ainsi, "Le Quotidien d'Oran" qualifie de "timide" le lancement, jeudi dernier, de la campagne électorale, s'appuyant sur un constat effectué dans des communes de la capitale où les panneaux d'affichage, consacrés à faire connaître au corps électoral les listes des candidats à la prochaine échéance électorale, sont "quasi-vides"

Cela, est-il ajouté, au moment où nombre d'animateurs de cette campagne imputent cette situation à "un retard" dans l'approbation de certaines listes électorales par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Idem pour "Le Soir d'Algérie" qui a fait également état d'un "début timide" de la campagne. De son côté, "La Nouvelle République" relève tout autant "un début au ralenti" de la campagne électorale, imputant ce fait à la pandémie sanitaire d'une part, et aux conditi ons climatiques actuelles sévissant sur de nombreuses régions du pays.

Sous le titre "Les chefs de partis à la conquête de l'électorat", le quotidien "El Moudjahid" a fait l'écho des activités de proximité des principaux chefs de partis politiques engagés dans cette course pour la représentativité locale du peuple. A savoir, celles du Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, qui, depuis Oum-El-Bouaghi, a plaidé pour "l'élimination de l'argent sale", du président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, ayant appelé, depuis Mostaganem à "rompre avec les pratiques du passé".

De même que la sortie du Secrétaire général du Front de Libération nationale (FLN), Abou Fadhl Baâdji, ayant exprimé devant son auditoire de Laghouat l'ambition de ce parti unique de rafler "la majorité" des Assemblées locales, ou encore celle du Secrétaire général du parti El-Karama, Mohamed Daoui, qui, lui, a engagé sa formation à "répondre aux doléances des citoyens".

Outre ces comptes rendus, le journal a consacré un article d'éclairage mettant en exergue "l'harmonie" caractérisant le code communal et le nouveau régime électoral, en détaillant les amendements introduits au titre des dispositions de la loi relative à la commune.

Reprenant les mêmes principales idées des animat eurs des meetings, "L'expression" résume les activités de ces derniers sous le titre "les partis investissent le terrain", soulignant la volonté des concernés de "conférer à cette campagne toute la transparence nécessaire pour un déroulement loin des pratiques anciennes".

"Les candidats dans l'arène", écrit également le quotidien "Horizons", résumant l'essentiel de ce début de campagne à travers laquelle les formations politiques et autres indépendants "ciblent" le citoyen, par des plaidoyers à même de le convaincre.

En appui, deux articles, l'un expliquant les dispositions du régime électoral s'agissant des APC et APW, alors que le second revient sur le rejet des dossiers de candidatures qui, selon les leaders de partis, est une " nouvelle pratique politique favorisant davantage les indépendants".

Le quotidien "El Watan" qualifie la prochaine consultation électorale d'"ultime étape d'un processus en quête d'adhésion populaire", en ce sens qu'il s'agit d'un "rendez-vous à multiples enjeux" tant pour les formations engagées que pour les autorités.

Et de revenir sur l'étape du dépôt des candidatures et des conflits qui en ont résulté, amenant des formations politiques à saisir l'ANIE. Revenant, à son tour, sur le "retard" d'approbation de certaines listes électorales, le quotidien "Echâ ab" fait état du recours des partis politiques et candidats indépendants à la toile (internet) afin de parer à cette contrainte, tout en qualifiant également de "timide" l'entame de la campagne actuelle, comme illustré par la faible présence des concurrents dans les espaces consacrés par les pouvoirs publics à cet effet.

Pour autant, le journal table sur les 2éme et 3éme semaines de ce processus pour connaître une meilleure "dynamique", tout en n'omettant pas de rapporter les principales activités ayant marqué le carnet de campagne des deux premiers jours.

Le titre donne aussi la part belle à l'agression perpétrée par les forces d'occupation marocaine, qui ont assassiné trois Algériens, sur l'axe Nouakchott-Ouargla. "El-Massa" a, pour sa part, souligné "l'importance" du prochain rendez-vous électoral dans le projet d'accomplissement des réformes institutionnelles du pays.

Ceci, tout en considérant que "le lâche assassinat" des trois Algériens a caractérisé le début de cette campagne, mettant en garde contre "les périls" guettant notre pays. De son côté, "El-Khabar" a abordé la décision du président de l'ANIE, Mohamed Charfi, relative à l'intégration de candidats ayant été, dans un premiers temps, exclus de la course électorale et ce, conséquemment au verdict du Conseil de l'Etat en leur faveur.

Cela, note-t-il, au moment où le sort d'autres candidats demeure "en suspens".

Enfin, le quotidien "Echourouk" a expliqué la démarche réglementaire de l'ANIE s'agissant de ce même aspect ayant marqué la période pré-campagne électorale.