Les journaux paraissant à Oran ont évoqué, dans leurs éditions du samedi, le recours des candidats aux prochaines locales aux rencontres de proximité et aux réseaux sociaux pour convaincre le citoyen à voter en faveur de leurs listes.

Le quotidien « Ouest Tribune », dans un commentaire intitulé " une campagne pour l’Algérie et son unité ", rappelle que la campagne électorale amorce samedi son troisième jour, avec des meetings et des actions de proximité, mais aussi une présence de plus en plus remarquée sur les réseaux sociaux pour se donner une visibilité et convaincre l’électeur à leur accorder sa voix ».

"Beaucoup de candidats ont exprimé leur préférence pour une campagne de proximité que le recours systématique aux meetings qui manquent de chaleur ", écrit le quotidien francophone, tout en soulignant que "cette proximité avec le citoyen permet à ces candidats non seulement d’expliquer leur programme et saisir mieux les attentes des citoyens ".

Pour sa part, le journal « Cap Ouest » constate, pour les deux premiers de la campagne électorale, " une prése nce timide des listes en course sur les espaces dédiés à l’affichage".

Ce constat s’explique par "le retard constaté dans l’approbation de certaines listes", indique le journal, tout en rappelant que le président de l’ANIE, Mohamed Charfi, avait donné des instructions à tous les coordinateurs au niveau national pour la validation définitive des listes électorales, au plus tard jeudi.

De son côté, « El Watani » a rapporté que les candidats aux assemblées élues ainsi que les responsables de partis avaient souligné, lors de leurs meetings, l’importance que revêt le rendez-vous du 27 novembre prochain considéré comme la dernière étape de l’édification constitutionnelle, comme il a appelé les citoyens à élire leurs représentants locaux les plus méritants.

Enfin, le journal du secteur public « El Djoumhouria » a indiqué que les présidents des partis ont souligné, lors de leurs meetings et activités de proximité, que leurs programmes électoraux accordent une place particulière au développement local et à son essor.