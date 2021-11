Le Conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum a rendu visite jeudi au joueur de l'équipe de football du Front de libération nationale (FLN), le moudjahid Abdelhamid Zouba, auquel il a transmis les salutations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune ainsi que ses vœux de prompt rétablissement suite au malaise qui l'a frappé.

M. Allahoum, qui était en compagnie du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderazzak Sebgag, a transmis au moudjahid Abdelhamid Zouba "les vives salutations" du président de la République qui "accorde un intérêt particulier à tous ceux qui se sont sacrifiés pour l'Algérie".

Le Conseiller à la Présidence a, en outre, salué le palmarès et le militantisme de Abdelhamid Zouba qui demeure "un exemple de lutte et de résistance", d'autant qu'il a sacrifié sa vie pour la défense de la cause nationale en tant que joueur international ayant rejoint les rangs du FLN.

De son côté, M. Sebgag s'est félicité de l'apport historique du moudjahid et sportif qui, selon lui, "a accompli son devoir comme il se doit en tant qu'ambassadeur de l'Algérie dans les for a internationaux, en donnant une belle image de son pays comme peuple et nation qui luttent pour l'indépendance, et même après l'indépendance".