L'Académie des sciences et des technologies d'Algérie (ASTA) tiendra, les 6 et 7 novembre, la session ordinaire de son assemblée générale, en présence de tous ses membres fondateurs à l'intérieur du pays et à l'étranger, indique vendredi un communiqué de l'Académie.

Les participants aux travaux de l'AG qui se tiendra conformément aux dispositions du décret présidentiel 15-85 du 10 mars 2015 portant création de l'ASTA, auront à "présenter et à débattre du rapport du bilan annuel des activités depuis sa dernière AG, se concerter autour des modalités du renouvellement des membres du bureau de l'Académie et examiner le plan d'action et le programme d'activité des filiales spécialisées de l'ASTA pour l'année 2022". Un exposé sera présenté également sur les estimations budgétaires de l'Académie pour l'exercice 2022, en sus de l'examen des conditions d'accès et de l'élection des nouveaux membres, selon l'ASTA.