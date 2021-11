Le RC Kouba (Centre-Ouest) et l'US Chaouia (Centre-Est), vainqueurs vendredi devant l'USM El-Harrach (2-1) et la JS Bordj Menael (2-0), pour le compte de la 3e journée de la Ligue 2 de football, se sont emparés de la tête de leur groupe respectif, en enchainant un troisième succès de rang.

Le RC Kouba (1er - 9 pts) a profité du match nul entre ses poursuivants directs le MC El Bayadh et le GC Mascara (0-0), pour prendre seul la tête du classement du groupe Centre-Ouest, confirmant ainsi son bon début de saison et ses ambitions de jouer les premiers rôles. De son côté, l'USM El-Harrach (11e - 1 pts) est dans le fond du gouffre avec un bilan mitigé de deux défaites et un match nul.

Cette 3e journée a également été marquée par les premières victoires de la saison de l'ASM Oran (5e - 4 pts) et l'USMM Hadjout (9e - 3 pts), respectivement, devant l'USM Bel-Abbès et le WA Boufarik sur le même score de 1 à 0.

Les autres rencontres du groupe Centre-Ouest, se sont soldées par des matchs nuls, notamment, JSM Tiaret - ES Ben Aknoun (1-1), MCB Oued Sly – CR Témouchent (0-0) et MC Saïda – CRB Aïn Ouessara (0-0). Dans le group e Centre-Est, c'est l'US Chaouia (1ere - 9 pts) qui a pris les commandes, en infligeant la première défaite de la saison à la JS Bordj Menael (4e - 6 pts), profitant au passage des matchs nuls de ses poursuivants le NRB Téleghma et l'USM Khenchela, deuxièmes ex aequo avec sept points.

Dans les deux derbys de cette 3e journée, l'USM Annaba a battu Hamra (1-0) enchainant avec un deuxième succès de rang, alors que MO Béjaïa et la JSM Béjaïa se sont neutralisés (1-1). La JSMB qui compte un match en retard a évolué en infériorité numérique pendant 75 minutes. Dans le bas du classement, la JSM Skikda et le MC El-Eulma ont concédé une troisième défaite de rang, en s'inclinant face au CA Batna (1-0) et le CA Bordj Bou Arréridj sur le même score. Un troisième revers de suite qui confirme les grosses difficultés de ces deux ex-pensionnaires de Ligue 1 désormais lanterne rouge avec zéro point. La quatrième journée de Ligue 2 aura lieu le samedi 13 novembre, selon le programme publié par la Ligue nationale de football amateur (LNFA).