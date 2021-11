La Fédération algérienne de football (FAF), a annoncé jeudi avoir engagé un cabinet externe pour effectuer une mission d'audit, dans l'objectif "d'identifier et de mettre en évidence les problèmes et les points faibles décelés au niveau des structures de gestion" de l'instance fédérale et des Ligues.

"Dans le cadre de la concrétisation du programme du président de la FAF Charef-Eddine Amara, et son Bureau fédéral, proposant une efficacité irréprochable de la gouvernance des structures sportives reposant substantiellement sur la présence d’un processus basé sur la compétence de l’exercice des fonctions de contrôle et de vérification, une mission d’audit a été confiée à un Cabinet externe. Il sera chargé d'identifier et de mettre en évidence les problèmes et les points faibles décelés au niveau des structures de gestion de la FAF et des Ligues qui lui sont affiliées (LFP. LNFA.LIRF )", a indiqué la FAF dans un communiqué. Cette démarche, couvrant l'exercice 2020, le premier trimestre de l'exercice 2021 et d'autres périodes si nécessaire, a été initiée dans un objectif d'amélioration et de bonne gouvernance par la mise en place de procédures de contrôle. Les anomalies qui seront éventuellement détectées donneront lieu à des actions correctives, précise la même source. L'accompagnement de la FAF "comblera par le biais de l'audit le vide juridique concernant les modalités de fonctionnement en révélant les compétences et indicateurs précis en vue de l'efficacité tout en optimisant le rôle de l'administration et évitant ainsi d’exposer ses structures internes et externes à un risque important de manipulation comptable". Toute en qualifiant ces audits comme étant d'études, la FAF a souligné que "l'auditeur empruntera une théorie qui fera davantage appel au degré d'indépendance des administrateurs comme déterminant majeur de la gestion.

Cette gestion qui variera manifestement en fonction du niveau de qualification et d'expérience. En outre, la question de l’indépendance et de la compétence individuelle des administrateurs et celle de la diversité des compétences suscitera nos recherches d’amélioration". Enfin, la FAF indique que "l'opération d’audit complètera ses travaux avec la diligence considérée tant sur le plan individuel que collectif, à travers les concepts de diversité et d’amélioration".