Le sélectionneur de l'équipe burkinabé de football Kamou Malo, a dévoilé jeudi une liste de 27 joueurs, en vue des deux dernières journées du 2e tour des éliminatoires (Gr.A) de la Coupe du monde 2022 : le 12 novembre face au Niger à Marrakech (14h00), et le 16 novembre devant l'Algérie à Blida (17h00), rapporte la fédération burkinabé (FBF) sur sa page officielle Facebook. A notre l'absence pour blessures des deux attaquants vedettes des "Etalons" : Bertrand Isidore Traoré (Aston Villa/ Angleterre) et Lassina Franck Traoré (Sakhtar Donetsk/ Ukraine). Le coach a appelé pour la deuxième fois le jeune portier de la formation néerlandaise d'Ado Den Haag Nikieman Kilian (18 ans), en tant que troisième gardien de but. Avant de recevoir le Burkina Faso, dans un match décisif pour la qualification pour le dernier tour (barrages), l'Algérie se déplacera au Caire (Egypte) pour croiser le fer avec Djibouti, le vendredi 12 novembre (14h00).

Au terme de la 4e journée, l'Algérie et le Burkina Faso occupent conjointement la tête du classement avec 10 points, le Niger suit à la troisième place (3 pts), alors que le Djibouti ferme la marche avec zéro point.

Voici par ailleurs la liste des 27 joueurs :

Gardiens de buts : Koffi Kouakou (SC Charleroi/ Belgique), Soufiane Ouédraogo (USFA/ Burkina Faso), Nikieman Kilian (Ado Den Haag/ Pays-Bas)

Défenseurs : Issoufou Dayo (RS Berkane/ Maroc), Steev Yago (Aris Limassol/ Chypre), Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen/ Allemagne), Soumaila Ouattara (Raja Casablanca/ Maroc), Issa Kaboré (Troyes/ France), Oula Abbas Traoré (Horoya AC/ Guinée), Hermann Nikiéma (Salitas/ Burkina Faso), Yacouba Nasser Djiga (FC Bâle/ Suisse), Patrick Mao (Hassania Agadir/ Maroc)

Milieux : Saidou Simporé (Al-Masry SC/ Egypte), Dramane Nikiéma (Horoya AC/ Guinée), Ismahila Ouédraogo (AS Douanes/ Sénégal), Gustavo Sangaré

(Quevilly-Rouen/ France), Blati Touré (Vitoria Sport Clube/ Sénégal), Adama Guira (Racing Rioja/ Espagne), Bryan Dabo (Rizespor/ Turquie)

Attaquants : Zakaria Sanogo (FC Ararat/ Arménie), Botue Jean F Kouamé (AC Ajaccio/ France), Boureima Hassan Bandé (FC Thoune/ Suisse), Yacouba Songné (Young Africans/ Tanzanie), Abdoul Fessal Tapsoba (Standard de Liège/ Belgique), Eric Traoré (Pyramids FC/ Egypte), Mohamed Konaté (Akhmat Grozny/ Russie), Cyrile Barros Bayala (AC Ajaccio/ France).