Le sélectionneur de l'équipe nationale football Djamel Belmadi, pourra compter pratiquement sur l'ensemble de son effectif, après le retour de blessures de deux cadres, en vue des deux derniers match des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar : le vendredi 12 novembre face au Djibouti au Caire, et le mardi 16 novembre devant le Burkina Faso à Blida (17h00).

Contraints de faire l'impasse sur les deux derniers matchs des "Verts" face au Niger, en octobre dernier (6-1 puis 4-0), les deux défenseurs Ramy Bensebaïni (Borussia Monchengladbach/ Allemagne) et Djamel Benlamri (Qatar SC), ont retrouvé la compétition depuis quelques jours, de quoi soulager Belmadi, qui pourra compter de nouveau sur leurs services, en vue notamment du match décisif face au Burkina Faso.

Bensebaïni a signé un retour tonitruant en Allemagne, lui qui n'avait plus joué depuis le 7 septembre dernier, et le match face au Burkina Faso (1-1), disputé à Marrakech. Le natif de Constantine, qui souffrait d'une blessure à l'aine, a effectué son retour le 23 octobre dernier en déplacement face au Hertha Berlin (défaite 1-0) en Bundesliga, prenant part à l'intégralité de la rencontre. Quatre jours plus tard, Bensebaïni s'est distingué en marquant un doublé lors de la large victoire décrochée à la maison face au Bayern Munich (5-0), en 1/16es de finale de la Coupe d'Allemagne. Il a confirmé son retour en forme en disputant les 90 minutes du match livré dimanche face à Bochum (2-1) en championnat. Blessé à la cuisse depuis le début du mois d'octobre, Benlamri a signé son retour samedi, en jouant toute la rencontre perdue en déplacement face à Al-Duhaïl (2-1).

Mohamed Farès "Out"

Sous la menace d'une suspension, Benlamri et Bensebaïni seront ménagés face à Djibouti, pour pouvoir disputer le match crucial devant les "Etalons". Considérés comme des tauliers de la sélection, les deux défenseurs ont rejoué juste avant la dernière ligne droite des éliminatoires du Mondial 2022. Idem pour l'attaquant Islam Slimani, qui a rejoué samedi, en effectuant son apparition dans le temps additionnel, du match remporté à domicile face au RC Lens (2-1), en Ligue 1 française.

Le meilleur buteur historique des "Verts" (37 buts) a dû rater quelques matchs avec l'OL en raison d'une lésion musculaire. En revanche, l'ailier gauche Youcef Belaïli (Qatar SC), touché à la cheville, sera ménagé f ace à Djibouti, pour être prêt à 100% face au Burkina Faso, lui qui n'a pas joué les deux derniers matchs de son équipe en championnat qatari.

Une seule incertitude est à relever, celle du défenseur de Genoa (Seria A italienne de football) Mohamed Farès, qui devrait déclarer forfait en raison d'une blessure musculaire contractée le 23 octobre. Il serait probablement remplacé par Ayoub Abdellaoui (El-Ittifaq/ Arabie saoudite) ou Naoufel Khacef (CD Tondela/ Portugal). Au terme de la 4e journée, l'Algérie et le Burkina Faso occupent conjointement la tête du classement avec 10 points, le Niger suit à la troisième place (3 pts), alors que le Djibouti ferme la marche avec zéro point. Le premier du groupe se qualifiera pour le dernier tour (barrages), prévu en mars 2022.