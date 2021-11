La justice malienne a fait arrêter un ancien haut responsable de la sécurité d'Etat et ancien putschiste, le colonel-major Kassoum Goïta, ainsi que plusieurs autres hommes soupçonnés de tentative de coup d'Etat, ont indiqué vendredi des sources judiciaires. Le procureur d'un tribunal de Bamako a annoncé dans un communiqué l'ouverture d'une enquête à l'encontre du colonel-major Kassoum Goïta "pour des faits d'association de malfaiteurs et de tentative d'attentat et de complot contre le gouvernement". Cinq autres hommes, dont un adjudant-chef et un commissaire de police, sont également visés par les investigations, selon le communiqué. Le texte ne dit pas où ils se trouvent. Mais un magistrat proche du dossier a indiqué qu'ils avaient été arrêtés sous le soupçon de tentative de coup d'Etat.

Le colonel-major Kassoum Goïta faisait partie du groupe d'officiers qui ont renversé le président civil Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020, parmi lesquels son homonyme, le colonel Assimi Goïta, est aujourd'hui président de la transition au Mali. Le colonel-major Kassoum Goïta avait pris la tête de la direction de la sécurité d' Etat, sous le président Bah Ndaw, installé par la junte après le putsch pour une période de transition censée précéder le retour des civils au pouvoir. Mais M. Ndaw a été démis après un second putsch mené en mai par le colonel Assimi Goïta pour évincer le président et le Premier ministre de transition. Le colonel Assimi Goïta s'est depuis fait investir président de transition.