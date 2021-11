Les cours du pétrole était en légère hausse vendredi au lendemain du sommet

de l'Opep+ qui a vu les membres de l'Organisation pétrolière et leurs dix alliés

confirmer leur marche prudente de hausse de l'offre pour le mois de décembre.

Avant midi , le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier progressait de 0,61% par rapport à la clôture de la veille, à 81,03 dollars.

A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de décembre avançait de 1,09% à 79,67 dollars. Le pétrole "se stabilise après que l'Opep+ a maintenu ses plans pour un retour progressif de la production", commentent les analystes "malgré la pression des Etats-Unis pour augmenter l'offre".

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés via l'accord Opep+ ont décidé jeudi de limiter la hausse de leur production à 400.000 barils par jour en décembre. Cette stratégie, pour soutenir les cours de l'or noir sur le marché, laisse à l'heure actuelle une réserve de plus de 4 millions de barils sous terre chaque jour. L'alliance "n'a pas cédé aux appels lancés par les Etats-Unis, le Ja pon et l'Inde, qui comptent parmi les principaux pays consommateurs, en faveur d'une hausse plus prononcée de l'offre", relève Barbara Lambrecht, de Commerzbank.

Cette attitude prudente de l'Opep+ permet également de ménager une place à l'un de ses membres aujourd'hui exclu du marché par des sanctions américaines, l'Iran, qui pourrait y revenir à moyen-terme. Plusieurs observateurs ont par ailleurs partagé leurs doutes sur la capacité de certains membres de l'Opep à pouvoir augmenter davantage leur production, les installations de forage ayant souffert pendant la pandémie de retards d'entretien et de maintenance.