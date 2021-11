Un avenant de contrat entre la compagnie nationale Sonatrach et la société First Calgary Petroleums L.P a été approuvé en vertu d'un décret présidentiel publié au Journal officiel (JO) n 83. Il s'agit de décret présidentiel n 21-415, signé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le 27 octobre dernier, portant approbation de l'avenant n 5 au contrat du 13 octobre 2001 pour la recherche, l'appréciation et l'exploitation d'hydrocarbures sur le périmètre dénommé "Ledjmet " (bloc 405 b).

Cet avenant a été conclu entre Sontrach et son partenaire First Calgary Petroleums à Alger le 30 juin dernier.