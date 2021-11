Le ministre de l'Energie et des mines Mohamed Arkab, a indiqué jeudi à Alger que les projets récents de raccordement au gaz dans la wilaya de Béchar avaient porté le taux de couverture en cette matière vitale à 70% des habitants de cette wilaya.

Lors d'une plénière à l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales, M. Arkab a expliqué que B char avait bénéficié de plusieurs programmes énergétiques qui pourraient contribuer à la réalisation du développement économique et à la création d'emplois au profit des habitants de la wilaya.

Dans ce sens, M. Arkab a précisé que les programmes nationaux dont a bénéficié la wilaya avaient permis le raccordement au gaz de plus de 32.000 foyers à Béchar, portant, ainsi, le taux de couverture en gaz à 70%. Le ministre a également rappelé le projet "important" qui concerne la région sud-ouest du pays, à savoir la réalisation d'un gazoduc de 643 km. Mis en service en 2013, ce projet a coûté plus de 17,8 mds DA. S'agissant des communes non couvertes par le gaz, le ministre a fait savoir que son secteur avait achevé une étude concernant l'opération de raccordement a u gaz des communes de: "El-Ahmar", "Meridja", "Mougheul" et "Boukaïs".

A ce propos, il a été décidé d'approvisionner les communes d'"El-Ahmar" et "Meridja" via les stations de propane, étant le "moyen optimal" pour les alimenter en gaz, a-t-il souligné. Le recours aux stations de propane plutôt qu'aux réseaux de transport a été décidé en raison des coûts, étant donné que ces deux communes sont à plus de 60 km des réseaux de transport de gaz, ajoute le premier responsable du secteur.

Les communes de "Boukaïs" et "Mougheul", seront raccordées au gaz dans le cadre du programme en cours d'exécution. Par ailleurs, M. Arkab a souligné que son département ministériel s'attelait à assurer le raccordement de toutes les wilayas aux réseau de gaz et d'électricité en vue d'un développement durable.