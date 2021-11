Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laid Rebigua a présidé jeudi dans la commune de Hadjadj (wilaya de Mostaganem) la cérémonie de ré-inhumation des ossements de quatre chouhada à l’occasion de la commémoration du 67e anniversaire de la mort en martyr du membre du Groupe historique des 22 Benabdelmalek Ramdane.

Les restes des chouhada Sedrat Abdellah (1921-1958), Sakhi Khaled (1933-1961), Belahouel Benama (1923-1959) et un chahid non identifié tombés au champ d'honneur ont été ré-inhumés dans le carré des martyrs en présence des autorités de wilaya civiles et militaires et de membres de la famille révolutionnaire.

La cérémonie de commémoration du 67e anniversaire de la mort en chahid du membre du "Groupe historique des 22", Benabdelmalek Ramdane, a donné lieu à la levée des couleurs nationales et à la pose d’une gerbe de fleurs au carré des chouhada de la commune de Sidi Ali. A l'occasion, le moudjahid Belhamiti Bendehiba compagnon du chahid a été également honoré.

Une visite a été également organisée au musée communal de Sidi Ali qui fut un camp de torture des Algériens par le co lonisateur français. Par la même occasion, la mosquée des chouhada a été inaugurée dans la commune de Sidi Ali, en plus de la pose de la première pierre d'une station services dans la commune de Hadjadj, pour un coût de 110 millions DA.

Cette opération entre dans le cadre du programme de modernisation du réseau de distribution du carburant de l’entreprise nationale de commercialisation des produits pétroliers et dérivés "NAFTAL" au niveau de la wilaya de Mostaganem, qui comprend sept stations service, ont indiqué les responsables du secteur.

Au village de Djebabra, Laid Rebigua a procédé à la mise en service d'un réseau l'alimentation en gaz naturel au profit de plus de 300 foyers pour un coût estimé à 33 millions DA . Dans le cadre de ce programme qui vise l’amélioration du cadre de vie des citoyens, surtout deux vivant en milieu rural, il a été procédé à l’alimentation de 2.473 foyers en cette énergie, en attendant l’achèvement des travaux d'autres projets profitant à 1.228 autres foyers.