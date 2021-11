Pas moins de deux mille employeurs, affiliés à la Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS) de Médéa, ont bénéficié des nouvelles mesures d’exonération des pénalités de retard d’acquittement des cotisations, a-t-on appris, jeudi, auprès de la Caisse.

Près d’un tiers des employeurs, affiliés à l'antenne de Médéa de la CNAS, soit deux mille (2.000) adhérents, sur sept mille adhérents, ont bénéficié, au cours des deux derniers mois, des dispositions mises en œuvre par le Gouvernement à l'effet d'atténuer les séquelles engendrées par la pandémie du Coronavirus, a indiqué le directeur du service de recouvrement auprés de l'antenne de Médéa de la CNAS, Mohamed Amine Gharnaout. En outre, une trentaine d’employeurs, en difficulté financière, ont obtenu, quant à eux, un échéancier de paiement des retards d’acquittement des cotisations, via la plate forme de télé-déclaration, mise à leur disposition par la CNAS, a fait savoir M. Gharnaout.

Les employeurs qui n’ont pas encore pris attache avec la CNAS, afin de bénéficier de ces mesures, disposent de près de trois mois, avant la clôtu re de l’opération le 31 janvier 2022, a-t-il signalé. Une campagne d’information a été lancée, en septembre dernier, en direction des entreprises, opérateurs économiques, artisans et commerçants, pour leur expliquer les dispositions prises par le Gouvernement, dans le cadre des efforts visant l'accompagnement et le soutien des acteurs économiques et contribuer à la relance de l’économie nationale.