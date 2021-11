Une visite guidée au 460e escadron des hélicoptères de recherche et de sauvetage de la base aérienne "M'hammedi Mohamed" de Chlef , relevant de la 1ere région Militaire, a été organisée jeudi au profit des journalistes, à l’initiative du commandement des forces aériennes.

L’opportunité a permis aux représentants de la presse de s’enquérir, de plus près, des missions dévolues à cet escadron des hélicoptères de recherche et sauvetage, notamment en matière de recherche d’avions perdus, de sauvetage de leurs équipages et d'aide humanitaire lors des catastrophes naturelles.

"Cette visite, inscrite au titre de la mise en œuvre du plan de communication du ministère de la Défense nationale (MDN), pour l’exercice 2021, vise à informer les médias sur le rôle et les missions du 460eme escadron des hélicoptères de recherche et sauvetage", a indiqué dans son allocution, à l’occasion, le commandant de l'air de la 1ere région militaire, le général-major Cheklal Salah.

Il a souligné la contribution de ce type d’activités, visant à faire connaître l’Armée nationale populaire (ANP), dan s la consécration de la volonté de l’institution militaire de se rapprocher des médias, et de renforcer la relation Armée-Nation.

Le commandant de la base aérienne de Chlef, le colonel Chouchene Mohamed Toufik, a indiqué, pour sa part, que cette visite offre l’opportunité aux journalistes de mieux s’informer sur les réalisations du corps des forces aériennes algériennes, qui a "consentis des efforts considérables et a franchi de grands pas pour atteindre son niveau actuel, en termes de compétence et de professionnalisme", a-t-il assuré.

Après un exposé sur le 460e escadron présenté par son commandant, les journalistes ont eu droit à une visite des salles de préparation des missions de recherches et de sauvetage et des salles de maintenance des hélicoptères, avant d’assister à un exercice de simulation de recherche et de sauvetage de deux personnes dans une zone isolée, avec un hélicoptère AW 139.

Les journalistes présents ont salué cette initiative qui leur a permis de connaître les unités et missions de cet escadron, grâce, entre autres, à cet exercice de simulation, ont-ils observé.