Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Tayeb Zitouni, a souligné jeudi après-midi depuis la wilaya d'Oum El Bouaghi que "l’élimination de l’argent sale de la pratique politique est un principe indiscutable".

"Lorsque nous avons rencontré le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, nous avons senti la volonté et l'intention sincères d'aller de l'avant pour se débarrasser de l'argent sale", a précisé M. Zitouni dans un rassemblement populaire tenu dans la maison de la culture Nouar Boubaker de la ville d'Oum El Bouaghi, dans le cadre du premier jour de la campagne électorale pour les élections locales du 27 novembre courant.

Et de souligner : "Nous sommes pour l’élimination de l’argent sale de la politique car cette pratique ne sert ni le pays, ni la démocratie".

Il a également ajouté que "le RND a commis des erreurs dans le passé que nous reconnaissons et dont nous en assumons la responsabilité", affirmant que le nouveau Rassemblement national démocratique aura son mot à dire sur la scène politique, car il œuvre pour la stabilité du pays et le soutien de tous ceux qui le servent".

S’agissant de l'assassinat des Algériens dans un bombardement de leurs camions par les forces marocaines, M. Zitouni a déclaré que "le makhzen exécute une feuille de route au profit de l'entité sioniste et du pouvoir français".

Et de poursuivre :"Il y a en Algérie des hommes et une armée héritière de l'Armée de libération nationale et la réponse sera dure au moment opportun".

Evoquant par ailleurs les propos du président Emmanuel Macron qui a remis en cause l'histoire de l'Algérie, le SG du RND a assuré que "la meilleure réponse réside dans l'unité nationale pour l’édification du pays et pour barrer la route à toute forme de chantage et d’exploitation de nos richesses".