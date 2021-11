Les établissements hospitaliers doivent s’adapter aux besoins induits par l’évolution démographique du pays et être aptes à prendre en charge toutes les formes de pathologies qui peuvent exister, a estimé, mercredi à Médéa, le ministre de la santé, Abderrahmane Benbouzid.

"Nous disposons d’un nombre appréciables d’établissements hospitaliers et de structures de santé qui sont au service du citoyens, mais ces établissements et structures doivent être en mesure d’accompagner l’évolution démographique du pays et les besoins qui sont induits, en terme de prise en charge médicale", a déclaré le ministre, en marge de l’inauguration du nouvel hôpital de Tablat, nord-est de Médéa et trois polycliniques, situés à El-Haoudine, Bouskène et Benchicao.

Benbouzid a souligné, d’autre part, que son département ministériel "accorde la plus grande importance" à la modernisation des services des urgences, maillon essentiel dans la chaîne de prise en charge des patients, qui doit bénéficier, a-t-il ajouté, d’un intérêt particulier, sur le plan des équipements et de l’encadrement médical et paramédical .

Il a, par ailleurs, appelé à davantage d’efforts pour la mise en place d’une plate-forme numérique capable de garantir "une meilleure visibilité" en matière d’organisation des soins, des procédés de prise en charge, de gestion des médicaments et de suivi des malades.