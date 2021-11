Le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri a annoncé, jeudi à Alger, un projet de réalisation d'une nouvelle route devant rapprocher les villes de Djanet et d'Illizi, raccourcissant de 350 km la distance de l'ancienne route.

Le projet devant relier Bordj El Haouas et Bordj Omar Driss, permettra de raccourcir la distance de l'ancienne route (de 1455 km à 1130 km) reliant Djanet et Illizi. Il compte moins de virages et moinsd de points noirs dont souffrent à présent les usagers de l'ancienne route, a précisé M. Nasri en réponse à une question des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), lors d'une plénière réservée aux questions orales, sur les problèmes des routes et leur aménagement dans le Sud.

Intitulée "étude, suivi et réalisation de la route reliant Bordj El Haouas et Bordj Omar Driss", l'étude du projet a été prévue dans le budget de la wilaya d'Illizi de 2020, a-t-il indiqué.