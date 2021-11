Le ministre des Transports, Aissa Bekkai a affirmé, jeudi à Oran, que toutes les contraintes administratives ont été levées pour l’achèvement du projet de la nouvelle aérogare de l’aéroport international "Ahmed Benbella" d’Oran.

En inspectant ce projet, le ministre a souligné que toutes les procédures administratives en suspens concernant le traitement des dossiers des marchés et d’assurer le financement ont été résolues et la société chargée du projet doit travailler jour et nuit pour achever les travaux.

M. Bekkai a insisté sur l’accélération de la cadence des travaux de réalisation en adoptant un système de trois groupes (3 fois huit) en application des instructions du Premier ministre, ministre des Finances, Aimene Benabderrahmane, pour la réception de cette importante infrastructure en décembre prochain conformément aux délais fixés, sachant qu'actuellement le taux d’avancement des travaux a atteint 95 %.

Le ministre a également mis l'accent sur l’importance de cette structure en tant que jalon supplémentaire pour la promotion de la destination Algérie ajoutant que l’aérogare doit être au rendez-vous avec les Jeux méditerranéens d'Oran en 2022 dans les meilleures conditions.

S’agissant de l’investissement dans le transport aérien, il a, à cette occasion, fait part de 9 accords de principe accordés à des investisseurs privés, appelés à présenter des dossiers pour obtenir l’accord final.

Concernant le transport urbain dans certaines régions qui accusent des lacunes, dont l’absence de nouveaux pôles urbains, le ministre a souligné que "le meilleur renforcement reste l’exploitation optimale des ressources disponibles, mettant l’accent sur la maintenance dans les parcs des entreprises des transports où un grand nombre de matériel est souvent en panne.