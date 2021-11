"Le sang des loups" (2019), un long métrage de fiction réalisé par le cinéaste Amar Sifodil a été projeté, jeudi, en avant-première à la salle Ibn Zeydoun (Riad el Fath).

La projection s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaâlal, du Conseiller auprès du Président de la République, chargé de la culture et de l'audiovisuel, Ahmed Rachedi et nombre de personnalités artistiques et culturelles.

Le film retrace, durant une (1) heure 26 minutes, les aventures de Khaled, inspecteur de police qui tente de chasser une bande de malfaiteurs versés dans le trafic de drogues, d'armes et de vol d'objets d'antiquités et d'œuvres d'art.

Le thème de ce film que l'on peut classer dans le genre policier et d'aventure, notamment dans son volet lié au trafic d'objets d'art, est évoqué pour la première fois par le cinéma algérien.

Ont pris part également à cette projection de grandes figures artistiques à l'instar d'Ahmed et Abdelkrim Briber, Aziz Boukerouni et Kamilia Ben Drissi.

Le réalisateur du film s'est félicité de la projection du film en Algérie, rappelant que ce dernier a été projeté dans plusieurs pays, à l'instar de la France, la Russie, le Maroc et les Etats unis et participé à plusieurs festivals.

Ce long métrage dont le scénario a été écrit par Amar Sifodil est le fruit d'une co-production entre ce dernier, la société "Mycen production" et le Centre algérien de développement du cinéma.

Les scènes du film ont été tournées à Alger par le directeur de la photographie Frédéric Derrien et l'ingénieur du son Kamel Mekkeser.

La distribution dans les salles de cinéma devra débuter à partir de décembre prochain à Alger dont Ibn Zeydoun et la Cinémathèque. Il sera projeté également à Tizi Ouzou, Bejaia, Constantine et d'autres villes.