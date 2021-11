La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a appelé mercredi les usagers de la route à faire preuve de prudence et de vigilance suite aux intempéries que connaissent certaines wilayas.

La DGSN a également exhorté les citoyens à signaler toute infraction ou tout dépassement des chauffeurs de véhicules utilitaires, de bus de transport en commun et de camions de poids lourd, qui peuvent être à l'origine des accidents de la circulation, et ce à travers le numéro vert 1548 mis en service à cette fin, le site Web officiel de la DGSN ou via ses pages Facebook, Tweeter, Instagram et Youtube.