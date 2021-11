Les services de Sûreté de wilaya d'Alger ont constaté entre le 24 et le 30 octobre dernier un total de 7583 infractions forfaitaires et enregistré 87 délits de route, a indiqué mercredi un communiqué de ces services.

Le bilan fait ressortir 35 infractions routières et le transfert de 169 personnes pour parachèvement des procédures légales, en sus du placement de 96 véhicules en fourrière en raison du non respect du Code de la route.

Les mêmes services ont passé à la fouille 2454 motocycles, émis 1733 infractions et enregistré deux graves accidents.

Les services de Sûreté de wilaya d'Alger invitent les citoyens à contribuer davantage à la sécurisation, et met à leur disposition le numéro vert 1548, celui de secours 17 et la ligne 104, ou encore l'application Allô Chorta et la page Facebook de la Sûreté de wilaya d'Alger, pour signaler toute atteinte à l'intégrité des personnes et des biens.

Par ailleurs, les éléments de la brigade judiciaire relevant de la sûreté de la circonscription de Chéraga ont réussi à arrêter un individu suspecté d'être impliqué dans une affaire de trafic de psychotropes et de drogues, et récupéré 4 tablettes et 1/4 de cannabis (420 gr), 909 psychotropes, 3 cutters et un montant de 240500 Da, de revenus de ces poisons.

Après parachèvement des procédures légales, le mis en cause a été présenté devant le procureur de la République territorialement compétent.