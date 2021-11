La 3e journée du championnat de Ligue 1 de football, prévue samedi et dimanche, sera favorable aux co-leaders : l'US Biskra et le Paradou AC, hôtes respectivement du RC Relizane et du CR Belouizdad, alors que les deux promus le RC Arbaâ et le HB Chelghoum-Laïd, s'affronteront au stade de Boufarik dans l'objectif de décrocher leurs premiers points de la saison.

Auteurs de deux victoires en autant de matchs, l'USB et le PAC, bénéficieront de la faveur des pronostics à domicile, face à des adversaires qui dont démarré le nouvel exercice du mauvais pied.

En effet, le RCR (3 pts) et le CRB (1 pt) devront impérativement réagir pour éviter de sombrer davantage. Sèchement battu à Béchar face à la JS Saoura (6-0), le RCR, s'est présenté avec une équipe composée de joueurs issus de la réserve, pour prime non-perçue.

De son côté, le CRB, dont le directeur sportif Hocine Yahi a été limogé, reste sur une défaite dans le derby face au MC Alger (2-1). L'entraîneur brésilien du Chabab Marcos Paqueta, en sursis, devra impérativement réussir cette sortie pour espérer conserver son poste.

Le MC Alger (4 pts), dont le succès face au CRB semble avoir donné des ailes aux joueurs de l'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia, aura une belle occasion de confirmer cette victoire, en recevant le WA Tlemcen (3 pts). Un succès permettra aux Algérois de réussir leur début de saison, alors que le WAT tentera derevenir avec un bon résultat, quelques jours après son revers concédé à Relizane (2-1).

L'autre club de la capitale, l'USM Alger (4 pts), facile vainqueur à domicile face au RC Arbaâ (4-0), effectuera un déplacement périlleux à Béchar pour défier la JS Saoura (3 pts), qui reste sur un large succès face au RCR (6-0). Réputée intraitable à la maison, la JSS partira favorite face à une équipe de l'USMA qui ades atouts à faire valoir.

Battue lors des deux premières journées, l'ASO Chlef est appelée à puiser dans ses ressources pour relever la tête, à l'occasion de son match en déplacement face à l'ES Sétif (4 pts). Les Sétifiens qui restent sur une victoire à l'arraché chez eux face au HB Chelghoum-Laïd (1-0), auront une belle occasion d'enchaîner un deuxième succès de rang.

Le MC Oran (3 pts), malmené à domicile par le PAC (4-2), devra réagir du côté de la capitale du "Titteri" face à l'Olympique Médéa (4 pts), tenu en échec mardi à domicile face à la JS Kabylie (0-0).

Le CS Constantine et le NC Magra, avec un seul point au compteur, s'affronteront au stade Benabdelmalek Ramdane, pour l'objectif commun de décrocher leur premier succès, dans un match où les "Sanafirs" partiront légèrement favoris.

La JS Kabylie (2 pts), dirigée désormais par le nouvel entraîneur tunisien Ammar Souayah, engagé en remplacement du Français Henri Stambouli, démissionnaire, se rendra à Alger pour affronter le NA Husseïn-Dey (4 pts), dans un duel qui s'annonce équilibré et ouvert à tous les pronostics.

Enfin, les deux promus en Ligue 1 le RC Arbaâ et le HB Chelghoum-Laïd, avec 0 point au compteur, se rencontreront exceptionnellement au stade Ahmed Reggaz de Boufarik, en raison de la non homologation du stade de l'Arbaâ. Les deux formations aborderont ce rendez-vous avec l'intention de décrocher leurs premiers points de la saison.