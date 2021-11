Plusieurs pays ont lancé un appel commun à la "restauration immédiate" du gouvernement civil renversé par l'armée au Soudan, alors qu'un projet de résolution qui exige le retour immédiat du gouvernement civil sera présenté vendredi au Conseil des droits de l'homme.

Le texte présenté par le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Etats-Unis condamne "dans les termes les plus forts" le coup d'Etat du 25 octobre, demande la réinstauration "immédiate du gouvernement civil de transition dirigé par le Premier ministre Abdallah Hamdok" et "condamne la détention arbitraire" de ce dernier par les militaires.

Le projet de résolution rappelle aussi aux militaires qui ont pris les rênes du pays "l'importance du plein respect des droits de l'homme" tout comme le respect de la liberté d'expression et de manifester pacifiquement.

Le Conseil des droits de l'homme, la plus haute instance de l'ONU dans ce domaine, tiendra une session spéciale sur le Soudan, à l'ouverture de laquelle s'exprimera la Haute commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, précise un communiqué de ses services diffusé mercredi soir, en même temps que le projet de résolution.

Celui-ci prévoit la création d'un poste de rapporteur spécial. Durant son mandat d'un an, il devra notamment informer sur la situation des droits de l'homme dans le pays et faire des recommandations pour l'améliorer.