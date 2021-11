Le Bureau permanent du Secrétariat national du Front Polisario a condamné vigoureusement l'attaque "perfide et vile" des forces d'occupation marocaines contre trois Algériens, en bombardant leurs camions alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla, indique un communiqué du Bureau, cité par l'agence de presse sahraouie(SPS).

"Le Bureau permanent qui s'est réuni mercredi, sous la présidence du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, considère que les victimes de cette attaque lâche sont des martyrs de la cause et de la lutte du peuple sahraoui, dont le sang se mêle à nouveau au sang de son frère algérien", selon le communiqué.

Le Bureau a présenté, au nom du peuple sahraoui, ses condoléances fraternelles au peuple algérien et aux familles de ces martyrs, indique-t-on de même source.

Mercredi, la présidence de la République algérienne a indiqué dans un communiqué que "trois ressortissants algériens ont été lâchement assassinés par un bombardement barbare de leurs camions, alors qu'ils faisaient la liaison Nouakchott-Ouargla", faisant état de plusieurs facteurs désignant les forces d'occupation marocaines au Sahara Occidental comme "ayant commis, avec un armement sophistiqué, ce lâche assassinat".