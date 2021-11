Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi a mis en avant, jeudi à Alger, l'importance de veiller à la qualité dans les prestations touristiques fournies, insistant sur la ressource humaine, qualifiée de "base solide" pour élever le niveau des prestations.

Supervisant l'ouverture de l'année académique 2021-2022 à l'Ecole nationale supérieure du tourisme (ENST), M. Hamadi à mis l'accent sur l'impératif de développer le tourisme, à la lumière notamment d'"une stratégie ambitieuse et réaliste, à travers laquelle l'Etat ambitionne d'assurer un climat propice à l'édification d'une destination touristique attractive, capable de satisfaire les besoins du marché interne et de répondre aux exigences du tourisme international".

Cette stratégie est basée, selon M. Hamadi, sur "un ensemble d'axes complémentaires encourageant l'investissement pour rattraper le déficit en matière de capacité d'accueil, et l'amélioration de l'attractivité, l'image et la destination Algérie".

Il a noté, dans ce cadre, tout l'intérêt de "renforcer le partenariat entre les différents opérateurs touristiques et d'assurer les facilitations et les procédures administratives soutenant l'activité touristique".

La concrétisation des objectifs du plan d'action du Gouvernement puisé du programme du président de la République et de ses engagements dans le domaine touristique, requiert "la mobilisation des ressources humaines et la promotion de la formation qui reste au cœur de la stratégie du secteur".

"La réalisation des complexes touristiques de grande envergure et des hôtels de luxe ne suffisent pas, si cette réalisation n'est pas soutenue de compétences qualifiées en mesure de gérer ces infrastructures selon des critères modernes".

Affirmant que le secteur du tourisme veille à "suivre les évolutions dans le domaine de la formation et de sa modernisation, à travers l'intégration de nouveaux métiers et de nouvelles spécialités", il a insisté sur la nécessité de dispenser des formations cadrant avec les besoins du marché de l'emploi, tout en œuvrant à l'amélioration du niveau des formateurs.

Il existe 751 projets d'une capacité d'accueil de 95.000 lits, en cours de réalisation et nécessitant, a-t-il souligné, une main d'œuvre qualifiée de 37 289 employés.

De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affiché la détermination de son département à mettre en œuvre des stratégies de coopération avec le secteur du Tourisme afin d'améliorer et de développer la qualité de la formation et de la recherche, rappelant par la même la convention signée en mars 2021 visant à "définir le cadre général du travail, de la coordination et de la coopération dans les domaines de la formation et de la recherche".

Ladite convention, a-t-il poursuivi, a renforcé "le champ de concertations et les intérêts communs entre les deux départements, en vue de mettre le créneau de la formation au diapason des marchés national et international, et l'adapter aux normes de qualités en vigueur dans le domaine du tourisme".

La convention avait également pour mission de proposer des solutions pour atténuer les retombées négatives que connait le secteur du tourisme, œuvrer à soutenir le dynamisme culturel, raviver le patrimoine et commercialiser les industries et les produits artisanaux, a-t-il indiqué.

A noter que des décisions de recrutement au sein de différents établissements de tourisme et hôteliers, ont été remises aux majors de promotion de l'ENST.