Le Conseil de la nation prendra part, jeudi et vendredi, à une conférence parlementaire sur "le développement durable et la lutte contre la pauvreté en temps de pandémie de Covid-19", organisée en visioconférence par l'Assemblée nationale de Chine, a indiqué un communiqué du conseil.

Outre des parlementaires chinois, la conférence verra la participation des députés de l'Algérie, de l'Egypte et de la Mauritanie.

Cette conférence vise à "tirer profit des expériences des parlementaires frères et amis en vue d'échanger des points de vue, de partager des solutions, des propositions et des expériences et jeter les bases d'une nouvelle coopération internationale pour le développement selon les nouvelles données de la période post-Covid-19".

La rencontre s'inscrit également dans le cadre "des efforts parlementaires visant à approfondir le partenariat stratégique entre la Chine et l'Algérie, afin de le hisser au niveau des fortes relations historiques unissant les deux peuples frères".

Le Conseil de la nation sera représenté par son vice-président, Abdelmadjid Bengueddach, le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et la communauté algérienne à l'étranger, Fatah Talbi, et celui de la Commission d'équipements et de développement local, Ayache Djebablia, ainsi que le président du Groupe parlementaire d'amitié Algérie-Chine, Diaa Eddine Belhabri, membre du Conseil de la nation.

Dans son intervention au 1e jour des travaux de cette conférence, le vice-président du Conseil de la nation, Ahmed Benai a indiqué que l'Algérie a adopté un nouveau mode de croissance économique, ayant pour objectif, " la diversification et le transfert de l'économie nationale à l'horizon 2035".

Il a également fait savoir que l'Algérie "a réalisé de bons indicateurs dans la concrétisation des Objectifs du développement durable (ODD), ce qui reflète la volonté de l'Etat sous la bonne gouvernance du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en vue de poursuivre l'engagement de l'Algérie à consolider et à développer les différents secteurs, en vue d'assurer les conditions d'une vie digne pour les citoyens".

L'Algérie, poursuit-il, " a occupé la 1e place au double plan africain et arabe pour deux années consécutives (2019 et 2020) dans le classement mondial, en vue de concrétiser les objectifs du développement durable (ODD)", soulignant que " dans le contexte de la pandémie de Corona, l'Algérie s'est efforcée de préserver cet acquis, en orientant les efforts vers la prise en charge sanitaire et la sécurité alimentaire, d'autant plus que le programme d'alimentation mondial (PAM) des Nations unies, a classé l'Algérie première en Afrique en matière de sécurité alimentaire, et les efforts se poursuivent toujours pour des résultats meilleurs".

Selon la même source, les membres du Conseil de la nation " ont eu une participation active dans la séance interactive, à travers l'enrichissement du débat et l'échange d'avis", d'autant qu'ils "ont accueilli favorablement l'organisation de telles rencontres avec des parlementaires de la République populaire de Chine, un pays amis auquel nous lie des positions complémentaires, un partenariat stratégique globale et des relations solides basées sur les intérêts mutuels et la coopération constructive".