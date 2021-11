Le président du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche s'est entretenu, jeudi en Tanzanie, avec la présidente de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples, la juge Mme Imani Daud Aboud.

L'entretien s'est déroulé en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Tanzanie, Ahmed Djalal et Mme Salima Mousserati, membre du Conseil constitutionnel. Lors de cette rencontre qui a eu lieu en marge des travaux du 5e dialogue de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples, les deux parties ont abordé "les perspectives de développement de la coopération entre l'Algérie et la Cour continentale", précise un communiqué de cette institution.

"Les deux parties ont passé en revue les perspectives de coopération et convenu de renforcer les échanges afin de permettre à l'organe judiciaire de l'Union africaine de remplir sa mission de promotion des droits de l'Homme et des peuples", ajoute la même source.

Lors des discussions, Mme Imani a insisté sur "l'apport que peut apporter l'Algérie à l'action de la Cour, compte tenu de son poids au sein des institutions africaines et de son expérience avérée dans les questions relevant notamment de la justice et de la protection des droits de l'Homme".