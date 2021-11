Le ministre des Moudjahidine et Ayant droits, Laid Rebigua a affirmé, jeudi à Mostaganem, que "l'Algérie demeurera forte et respectée", quels que soient les complots et intrigues contre son peuple, ses institutions et ses hommes fidèles et loyaux.

Au moment où "nous commémorons le 67e anniversaire de la mort du chahid Benabdelmalek Ramdane, nous nous recueillons aussi à la mémoire des trois martyrs, victimes du crime et de l'attentat terroriste ignoble" commis sur l'axe Ouargla-Nouakchott, le 1er novembre, a affirmé le ministre.

"Nous commémorons aujourd'hui la Révolution de novembre de la liberté et de la souveraineté et ses hommes. Nous commémorons l’anniversaire d’un symbole que nous saluons l’esprit de résistance et de défi pour la poursuite de l’édification de l’Algérie nouvelle, le renforcement des acquis réalisés à tous les niveaux et le développement global, conforter les fondements de l’édification d’un Etat fort qui garantit les libertés, la pratique de la démocratie et préserve les principes pour lesquels sont tombés au champ d’honneur 1 million et demi de chahids", a souligné le ministre des moudjahidine.

Au sujet des élections locales, le ministre a souligné que "l’Algérie s’apprête à des échéances électorales en vue de renforcer le processus de développement, les réformes et l’essor démocratique et renforcer les institutions constitutionnelles qui reflètent l’image du renouveau national par des compétences, ce qui sert notre peuple et notre pays afin de sauvegarder les acquis et atteindre les objectifs du message des chouhada et des moudjahidine".

Accompagné des autorités de la wilaya et de membres de la famille révolutionnaire, le ministre s'est recueilli à la mémoire du chahid Benabdelmalek Ramdane au carré des martyrs de la commune de Sidi Ali avant de rendre visite au moudjahid Belhamiti Bendhiba, un des compagnons du martyr dans sa maison familiale dans la même commune et a inspecté la site qui englobe un abri et un musée et où est érigée une stèle commémorative immortalisant la mémoire du martyr de Benabdelmalek Ramdane dans la commune éponyme.