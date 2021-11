L'ancien ministre et diplomate, Abdelaziz Rahabi, a indiqué jeudi que "la gravité de la situation donne à la réaction de l'Algérie toute sa légitimité", tout comme elle justifie les mesures adaptées qu'elle sera amenée à prendre, après l'assassinat de trois citoyens algériens par les forces d'occupation marocaines sur l'axe Nouakchott-Ouargla.

Cette agression "est une provocation qui relève d'une volonté délibérée de passer de la stratégie de la tension diplomatique permanente, qui a montré ses limites, à celle du choix de l'option (de) la pleine militarisation de la question du Sahara occidental", peut-on lire dans une publication Facebook de M. Rahabi.

L'ancien ministre de la Communication a ajouté, dans ce même post, que "le Maroc fait le choix de l'escalade au moment où la communauté internationale appelle à l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et porte ainsi l'entière responsabilité de son acte et de ses conséquences sur la paix et la stabilité de la région".

Et d'enchaîner : "Le Sahara occidental est un territoire non autonome qui relève de la décolonisation, au titre de la Charte des Nations unies et toutes ses déclarations et résolutions pertinentes depuis 1963. Il est reconnu comme tel par la communauté internationale et le Conseil de sécurité vient de le rappeler tout récemment", en référence à la résolution 2602 adoptée vendredi dernier.

Et pour M. Rahabi de conclure qu"'à ce titre, il ne peut servir de base arrière à la puissance occupante pour lancer une attaque militaire de quelque nature que ce soit dans ce territoire sous contrôle de la Minurso (Mission des Nations unies pour l'organisation d’un référendum au Sahara occidental)".

Trois ressortissants algériens ont été assassinés le 1er novembre dans un "bombardement barbare" de leurs camions, alors qu'ils effectuaient la liaison Nouakchott-Ouargla, a indiqué mercredi un communiqué de la présidence de la République, faisant état de plusieurs facteurs désignant les forces d'occupation marocaines au Sahara occidental comme "ayant commis, avec un armement sophistiqué, ce lâche assassinat".