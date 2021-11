Le technicien tunisien Ammar Souayah, est devenu le nouvel entraîneur de la JS Kabylie, en remplacement du Français Henri Stambouli, dont le contrat a été résilié à l'amiable, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 algérienne de football, mardi soir dans un communiqué. "La direction de la JSK vient de conclure un accord d'engagement avec l'entraîneur tunisien Ammar Souayah pour diriger la barre technique de l'équipe senior", a indiqué le club sur sa page officielle Facebook. Souayah (64 ans) a dirigé plusieurs clubs tunisiens, dont le dernier en date n'est autre que le mythique ES Tunis (2015- 2017). Il compte une seule expérience à l'étranger, en Arabie saoudite entre 2004 et 2009, en dirigeants la barre technique de quatre formations : Al-Hazm, Al-Qadisiya, Al-Ta'ee, et El-Ettifaq. Il avait également dirigé la sélection tunisienne en 2011. Il compte un seul titre majeur au niveau continental : la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 2003 avec l'ES Sahel. Il devient le cinquième entraîneur tunisien à exercer son métier en Ligue 1, après Khaled Ben Yahia (MC Alger), Kaïs Yaâkoubi ( JS Saoura), Nabil K ouki (ES Sétif ), et Lotfi Sellimi (Olympique Médéa). Engagé par l'ancien président du club Chérif Mellal pour un contrat de deux saisons, Stambouli, arrivé en août dernier en remplacement de son compatriote Denis Lavagne, n'est resté finalement que le temps de deux matchs, menant les "Canaris" à se qualifier au tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération, aux dépens des Marocains de l'AS des FAR (aller : 1-0, retour : 2-1). En championnat de Ligue 1, la JSK a aligné deux matchs nuls de suite, dont le dernier mardi en déplacement face à l'Olympique Médéa (0-0), dans le cadre de la mise à jour de la 1re journée.