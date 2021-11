Le MC Alger, grâce à deux de ses nouvelles recrues estivales, a remporté mardi le 102e duel face au CR Belouizdad (2-1), alors que l'ES Sétif et la JS Saoura, ont empoché la victoire à domicile face respectivement au HB Chelghoum-Laïd (1-0) et au RC Relizane (6-0), à l'occasion de la mise à jour de la 1re journée de la Ligue 1 de football. Le "Doyen", qui restait sur un match nul en déplacement lors de la 2e journée sur le terrain du NC Magra (0-0), s'en est remis à ses nouvelles recrues : Hamza Zaïdi (12e) et Ibrahim Morsli (31e), qui ont permis au Mouloudia de prendre l'avantage au bout de la demiheure de jeu. Le Chabab, dans un jour sans, a réduit le score par l'entremise de l'ancien buteur du MCA Kheïreddine Merzougui (43e, sur penalty). Le Chabab, dont le compartiment offensif a manqué d'efficacité, a buté sur un excellent portier du "Doyen" Farid Chaâl, dernier véritable rempart. Il s'agit de la première victoire du MCA face au CRB en Ligue 1, depuis le 27 mai 2017 (1-0). Un succès qui permet aux joueurs de l'entraîneur tunisien Khaled Ben Yahia de revenir à dix victoires du CRB, qui domine l'his torique des confrontations en championnat avec 36 victoires pour 26. Du côté des hauts-plateaux, l'ES Sétif a dû attendre la dernière minute de la rencontre à la maison face au promu le HB ChelghoumLaïd, pour arracher une victoire inespérée, grâce à Ahmed Kendouci (90e). Il s'agit de la première victoire pour l'Entente, quelques jours après avoir réussi à ramener le point du match nul de Tizi-Ouzou face à la JS Kabylie (0-0). En revanche, le HBCL peine à amorcer son départ parmi l'élite, en alignant un deuxième revers de suite. La JS Kabylie, dirigée sur le banc, à titre intérimaire par l'entraîneur-adjoint Karim Kaced, a réussi une belle opération en allant tenir en échec l'Olympique Médéa chez lui (0-0). Les "Canaris", l'un des deux représentants algériens en Coupe de la Confédération, n'ont toujours pas inscrit le moindre but en deux matchs, alors que l'OM a échoué à confirmer son succès décroché à Chlef (1-0). Enfin, la JS Saoura, battue d'entrée dans le derby du sud face à l'US Biskra (2-1), a disposé facilement dans son antre du 20-août 1955 de Béchar du RC Relizane (6-0 ), dont les jou urs sont issus de la réserve. En effet, les joueurs de l'équipe première ont décidé de bouder cette rencontre pour prime non perçue. Auteur d'un triplé, Hamidi a été l'artisan de cette éclatante victoir e de la JSS. La 3e journée de Ligue 1 se jouera samedi et dimanche prochains.