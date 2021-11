Trois Algériens figurent dans le Top 10 du classement général individuel du Tour cycliste du Burkina Faso, à l'issue de la cinquième étape, disputée mardi, sur une distance de 100,5 kilomètres entre Ouagadougou et Kaya. Le premier d'entre eux est Nassim Saïdi, qui pointe à la troisième place, à sept secondes du leader, le belge Rutger Wouters. Soit juste devant son compatriote Hamza Yacine, qui pointe à la quatrième place, avec quinze secondes de retard sur le Belge. Le troisième Algérien à figurer dans ce Top 10 est Azzedine Lagab, qui pointe actuellement au neuvième rang, avec quarante-trois secondes de retard sur Wouters. Outre sa troisième place au classement général individuel, Saïdi s'est emparé du maillot vert (par points), alors que Hamza Yacine a repris celui des points chauds. En effet, Hamza Yacine avait remporté le maillot du meilleur sprinter lors de la troisième étape, disputée dimanche, sur une distance de 141,8 kilomètres entre Dedougou et Koudougou, lui qui avait terminé deuxième lors de la précédente étape, disputée samedi, sur une distance de 183,2 kilomètres, entre Bobo, Dioulasso et Dédougou. De son côté, Nassim Saïdi était entré en troisième position lors de la première étape, disputée vendredi, sur une distance de 128,700 kilomètres, entre Banfora, Bobo et Dioulasso. Il reste six étapes à disputer dans cette 33e édition du Tour Cycliste du Burkina Faso, dont la première est prévue ce mercredi, sur une distance de 153,3 kilomètres, entre Nagréaongo-Tenkodoga. Une étape qui comporte trois sprints intermédiaires : à Mogtedo (au 47e km), à Zorgho (au 72e km) et à Koupela (105e km) et que les représentants algériens se sont fixés comme objectifs de remporter. Conduite par le Directeur des équipes nationales (DEN), Abdesslam Dahmane, la sélection nationale participe à cette compétition avec l'intention de préparer d'autres importantes échéances internationales, dont les prochains Championnats arabes, prévus du 12 au 28 novembre 2021 au Caire, ainsi que les Championnats d'Afrique de 2022 et les Jeux Méditerranéens de la même année, à Oran.