La sélection algérienne de voile spécialité Bic-Techno, composée de six véliplanchistes dont deux filles, a entamé un stage de préparation à l'Ecole nationale de voile de Bordj El-Bahri (Alger), a-ton appris mercredi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAV). Ce regroupement, qui s'étalera jusqu'au 6 novembre, a pour objectif "d'évaluer le niveau des athlètes, après presque deux ans d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19". Les athlètes sélectionnés s'étaient distingués lors des Championnats nationaux, disputés respectivement en juin à Oran, juillet à Tamenfoust (Marsa/Alger) et en octobre à AlgerPlage (Bordj El-Bahri). Le Bic-Techno est une spécialité de planche à voile qui concerne la catégorie des moins de 18 ans. La sélection algérienne sous la conduite de l'entraineur Kheireddine Boussaha, prépare les prochaines échéances.