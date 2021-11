Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a assisté, mercredi matin, à l'Hôpital central de l'Armée à Aïn Naâdja (Alger), à la levée de corps du défunt général-major Bedjghit Farid, chef du Département transmissions, systèmes d'information et guerre électronique du ministère de la Défense Nationale, décédé mardi soir suite à un malaise, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Suite au décès du Général-Major Bedjghit Farid, chef du Département transmissions, systèmes d'information et guerre électronique du ministère de la Défense nationale, après un malaise survenu hier soir mardi 2 novembre 2021, Monsieur le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire a assisté, dans la matinée d'aujourd’hui, au niveau de l'Hôpital central de l'Armée à Aïn Naâdja Mohamed Seghir Nekkache, à la levée de corps du défunt et a récité la Fatiha sur son âme", précise la même source.

La cérémonie s'est déroulée "en présence du général d'armée commandant de la Garde républicaine, du secrétaire général du ministère de la Défense nationale, des commandants de Forces, du commandant de la Gendarmerie nationale, du commandant de la 1ère Région militaire, des chefs de Départements, des directeurs et chefs de Services centraux du ministère de la Défense nationale et de l'état-major de l'Armée nationale populaire".

"En cette douloureuse circonstance, Monsieur le général de corps d'armée Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a présenté, en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'Armée nationale populaire, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du défunt, priant Allah Le Tout-Puissant de lui accorder Sa Sainte Miséricorde et l'accueillir en Son Vaste Paradis, et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve.

A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", souligne le communiqué.